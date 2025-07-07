CĂLIN GEORGESCU RĂMÂNE SUB CONTROL JUDICIAR

Măsura a fost prelungită încă 60 de zile

Candidatul interzis de sistem Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar. Măsura a fost prelungită încă 60 de zile. Avocații lui Georgescu vor contesta măsura.

Realitatea.net și Realitatea PLUS transmit LIVE TEXT și VIDEO cele mai importante momente:

Minuta instanței:

Soluția pe scurt: În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, ....., prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.