CĂLIN GEORGESCU RĂMÂNE SUB CONTROL JUDICIAR
CĂLIN GEORGESCU RĂMÂNE SUB CONTROL JUDICIAR
Măsura a fost prelungită încă 60 de zile
Candidatul interzis de sistem Călin Georgescu nu scapă de controlul judiciar. Măsura a fost prelungită încă 60 de zile. Avocații lui Georgescu vor contesta măsura.
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Minuta instanței:
Soluția pe scurt: În temeiul art. 348 C.proc.pen. rap. la art. 207 alin.2, 4 şi 7 C.proc.pen., constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar, luată faţă de inculpatul Georgescu Călin, ....., prin ordonanța nr. 2226/221/P/2023/d1 din 26 februarie 2025 a procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, astfel cum a fost modificată ulterior.
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