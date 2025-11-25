Cum îți reglezi centrala termică pentru o factură mai mică la gaze

Pentru ca centrala termică pe gaz să consume mai puțin iarna, nu e suficient doar „să dai mai încet din buton”

Pentru ca centrala termică pe gaz să consume mai puțin iarna, nu e suficient doar „să dai mai încet din buton”. E vorba de un set de reglaje și obiceiuri care, împreună, pot reduce factura fără să tremuri de frig în casă.

În primul rând, reglează temperatura agentului termic (apa care circulă prin calorifere). Mulți lasă centrala pe 75–80°C toată iarna, dar în majoritatea locuințelor e suficient 55–65°C. O temperatură mai joasă înseamnă ciclu mai lung de funcționare, dar mai eficient și cu pierderi mai mici. Dacă ai centrală condensare, eficiența e chiar mai bună la temperaturi mai joase (de ex. 50–55°C pe tur).

Apoi, folosește un termostat de cameră și, ideal, programare orară. Setează o temperatură de confort (de exemplu 21–22°C) pentru perioadele în care ești acasă și o temperatură mai redusă (18–19°C) pentru noapte sau când lipsești câteva ore. Nu are rost să oprești complet centrala dacă pleci doar 4–5 ore: consumă mai mult să încălzească brusc o casă foarte rece decât să mențină o temperatură moderată.

Foarte utile sunt și robinetele termostatate de pe calorifere. Cu ele poți regla fin temperatura în fiecare cameră: mai cald în living și baie, mai rece în dormitor sau hol. Ai grijă însă ca în camera unde este termostatul de ambient să nu „închizi” caloriferul, altfel centrala va fi păcălită și va funcționa aiurea.

Nu uita de întreținere: aerisește caloriferele la început de sezon, verifică presiunea din instalație (de obicei 1–1,5 bari la rece) și fă revizia tehnică a centralei la intervalele recomandate. O centrală murdară, cu arzătorul și schimbătorul de căldură încărcate de depuneri, consumă semnificativ mai mult gaz.

În paralel cu reglajele, ai grijă și de pierderile de căldură: etanșează ferestrele, trage draperiile pe timp de noapte, nu acoperi caloriferele cu perdele groase sau mobilier. Centrala poate fi reglată perfect, dacă locuința pierde masiv căldură, factura tot va fi mare.

În final, încearcă să găsești un echilibru: o temperatură constantă, ușor mai mică, combinată cu programare inteligentă și întreținere corectă a centralei îți poate reduce consumul fără să renunți la confort.