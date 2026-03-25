Donald Trump, ținta ironiilor în Iran: caricaturi și acuzații de manipulare

25 mar. 2026, 17:42
Donald Trump

Articol scris de Ionuț Nichita

Presa din Iran a reacționat dur la declarațiile făcute de Donald Trump privind presupuse negocieri cu Teheranul, respingându-le ca fiind neadevărate.

Mai multe publicații iraniene l-au ironizat pe liderul de la Washington, prezentându-l în caricaturi inspirate de personajul Pinocchio, simbol al minciunii.

Cotidianul Javan a publicat o imagine satirică în care Trump apare cu un nas lung, deasupra unei hărți a Strâmtoarea Ormuz, însoțită de un titlu extrem de dur la adresa acestuia.

Reacțiile vin după ce președintele american a anunțat, în mod neașteptat, existența unor discuții cu Iran, cu puțin timp înainte de expirarea unui ultimatum legat de o posibilă intervenție asupra infrastructurii energetice iraniene. Autoritățile de la Teheran au negat imediat aceste afirmații.

Publicațiile iraniene l-au acuzat pe Trump că ar fi încercat să influențeze piețele energetice prin declarațiile sale, într-un moment în care prețurile petrolului au crescut puternic din cauza conflictului din regiune.

De asemenea, agenția Tasnim a difuzat caricaturi similare, iar ziarul Sobh-e No a criticat ceea ce a numit „politica minciunilor”.

Schimbul de acuzații reflectă tensiunile tot mai accentuate dintre Washington și Teheran, într-un context regional deja marcat de instabilitate și confruntări indirecte.

