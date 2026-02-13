Eurovision România: Juriul a decis zece finaliști ai Selecției Naționale

Marea finală este programată pe data de 4 martie

La finalul celor trei zile de audiții din cadrul „Atelierului deschis Eurovision 2026”, juriul Selecţiei Naţionale a ales zece finalişti care vor concura pentru un bilet spre scena de la Viena.

• Fanii vor alege a 11-a piesă care va intra în finală

• Duminică seara vom afla piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecției Naționale

Joi, la Telejurnalul de la ora 20.00, în direct la TVR 1, TVR INFO și pe tvrplus.ro, am aflat finaliștii deciși de Juriul Selecției Naționale.

Alejandro Zandes & Emil Rengle („Bailando Solo”), Alexandra Căpitănescu („Choke Me”), Edward Maya x LavBbe x Costi („Everybody Needs Somebody”), Emy Alupei („Tili Bom”), HVNDS („HVNDS – DOR”), Monica Odagiu („Fereastră Pentru Un Orb”), Olivia Addams („Croco”), Robert Lukian („Fire to the lies”), Vanu („Therapy Enemy”) şi Yguana („Happy Birthday”) sunt aleșii juriului pe care îi vom urmări în Marea Finală, miercuri, 4 martie, în direct la TVR.

Feedback-ul fanilor și calitatea pieselor semifinaliste au convins organizatorii să implice publicul în procesul de jurizare. Astfel, piesele clasate pe locurile 11–15, conform punctajului acordat de Juriul de specialitate în etapa de audiții a semifinalei, intră într-o procedură distinctă de calificare în finală, denumită „Wild Card din partea publicului”.

Începând de joi, după anunțarea jurizării în Telejurnalul de la ora 20.00, până duminică, 15 februarie, la ora 19.00, publicul va putea viziona pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial, într-un playlist dedicat, cele cinci piese eligibile:

Alexa & Aria Moon – „iELE”, Antonio Pican – „Humans”, Bogdan Medvedi – „Broken Heart”, Impact – „Bengalo” și Wrs – „All The Way”.

Piesa care va avea cele mai multe vizualizări pe canalul de Youtube din lista celor cinci, va intra în finală, alături de celelalte zece, alese de juriul de specialitate.

Lineup-ul finalei va fi completat duminică seara, la ora 20.00, când vom afla piesa care va beneficia de un wild card din partea publicului pentru ultimul act al Selecției Naționale.

După această etapă, echipa Eurovision România va publica un nou playlist care va cuprinde integral fiecare dintre cele 11 piese calificate în finala Selecției Naționale pentru ESC 2026, pe canalul oficial de YouTube al TVR – youtube.com/@TVRcanaluloficial. Playlistul va rămâne disponibil public până la data de 4 martie 2026, ora 12:00.

Marea Finală, pe 4 martie

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

În premieră, transmisiunea online a finalei Selecției Naționale va beneficia de interpretare în limba semnelor române (LSR).

Echipa este formată din Marieta Negru si Andreea Darie, doi interpreți hipoacuzici cu experiență în interpretare de muzică, alături de Lena Dermengiu, jurnalist TVR și interpret autorizat în limba semnelor române, cu o vastă experiență în domeniu.

Regulamentul concursului

Regulamentul concursului, precum şi mai multe detalii, pot fi accesate pe site-ul oficial, la adresa eurovisionromania.ro.

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare, ne puteți trimite mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi.

Eurovision Song Contest 2026

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Despre Eurovision

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem – Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi – Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).