Ministrul de Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu: “Am dat în folosință un sediu modern pentru Secția 9 de Poliție București”

Ministrul Afacerilor Interne, vicepremierul Cătălin Predoiu, a inaugurat sediul Secției 9 de Poliție București. Clădirea a fost realizată prin demolarea vechiului imobil și reconstrucție, cu o valoare totală de 46 milioane lei, în cadrul programului de investiții derulat de MAI împreună cu Banca Mondială.

„Am dat în folosință un sediu modern pentru Secția 9 de Poliție București – o investiție concretă în siguranța publică și în condiții mai bune de lucru pentru polițiști, în beneficiul direct al cetățenilor. Clădirea a fost realizată prin demolarea vechiului imobil și reconstrucție, cu o valoare totală de 46 milioane lei, în cadrul programului de investiții derulat de Ministerul Afacerilor Interne împreună cu Banca Mondială. În perioada 2023–2025, prin acest program au fost recepționate 78 de obiective, în valoare totală de 183 milioane euro, pentru structuri esențiale: Poliție, Jandarmerie, Poliția de Frontieră și Imigrări”, a declarat Cătălin Predoiu, conform umpmv.eu.

La inaugurare a participat și Yasser El-Gammal, Directorul de Țară al Băncii Mondiale.

În urma acestei investiții, o comunitate formată din aproximativ 120.000 de locuitori și 177 de polițiști vor beneficia de servicii mai sigure și de calitate. Investiția face parte dintr-un proiect mai amplu ce include șapte astfel de secții la nivel național.

Noul sediu este proiectat pentru intervenții eficiente în situații de urgență: îndeplinește standarde moderne de eficiență energetică, este sigur din punct de vedere seismic, accesibil tuturor cetățenilor, inclusiv persoanelor cu dizabilități, și dotat cu sisteme și echipamente operaționale adecvate.