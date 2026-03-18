NATO analizează extinderea conductelor de combustibil spre est, inclusiv în România, în contextul tensiunilor cu Rusia

Un oficial NATO propune extinderea rețelei de conducte de combustibil spre estul Europei, inclusiv în România, pentru a asigura aprovizionarea rapidă a trupelor în eventualitatea unui conflict cu Rusia, potrivit unui interviu acordat agenției Reuters.

„Din punct de vedere operaţional militar, ar avea mult sens să se extindă sistemul de conducte mai spre est”, a declarat general-locotenentul Kai Rohrschneider, șeful Comandamentului Aliat Întrunit de Sprijin și Activare al NATO.

Acesta a subliniat că infrastructura ar trebui să ajungă „în mod clar în Polonia” și că „ar trebui să existe o soluţie pentru cele trei state baltice”, menționând totodată necesitatea unor extinderi suplimentare către Finlanda și România.

Rețeaua de conducte a NATO, care se întinde pe aproximativ 10.000 de kilometri, a fost construită în timpul Războiului Rece pentru a susține în principal forțele aeriene occidentale într-un posibil conflict cu Uniunea Sovietică.

În prezent, sistemul acoperă 12 țări, însă se oprește în vestul Germaniei, deservind inclusiv baze militare importante, precum Ramstein, dar și obiective civile majore, cum este aeroportul din Frankfurt.

Potrivit specialiștilor, în timp de război, forțele aeriene pot consuma până la 85% din totalul combustibilului militar, însă acesta poate fi utilizat și de vehiculele terestre, după adaptare. Extinderea rețelei ar contribui nu doar la transportul mai rapid al combustibilului, ci și la creșterea capacității de stocare.

„Ceea ce vom avea nevoie în cele din urmă este o reţea de situri rezistente şi de diferite dimensiuni pentru stocarea combustibilului, cel puţin într-o oarecare măsură mobile, care să acopere întreaga ariergardă a teritoriului NATO”, a mai explicat Rohrschneider, făcând referire la rolul strategic al unor zone precum Germania sau vestul Poloniei în logistica Alianței.