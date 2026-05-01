Tânăr cercetat de DIICOT pentru trafic de persoane, după exploatarea sexuală a unei victime prin metoda „loverboy”

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus reținerea unui inculpat în vârstă de 23 de ani, cercetat pentru trafic de persoane.

Bărbatul se află deja în executarea unei pedepse cu închisoarea într-o altă cauză.

Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2024 – ianuarie 2026, inculpatul ar fi exploatat sexual o persoană vătămată, profitând de vulnerabilitatea acesteia și obligând-o să practice prostituția. Victima ar fi fost recrutată prin metoda „loverboy”, fiind determinată să creadă într-o relație sentimentală autentică și într-un viitor comun cu inculpatul. Ulterior, acesta ar fi izolat-o de familie și anturaj și ar fi convins-o să îl însoțească în mai multe locații din județele Bihor, Arad, Constanța și Timiș, sub pretextul fals al unor angajări în domeniul turismului.

DIICOT susține că victima s-a aflat sub controlul direct al inculpatului, care îi stabilea prestațiile sexuale, durata întâlnirilor și sumele cerute clienților. Nemulțumit de câștigurile zilnice, estimate între 1.000 și 2.000 de lei, acesta ar fi recurs la violențe grave, provocându-i leziuni ce au necesitat îngrijiri medicale.

Anchetatorii mai arată că, inclusiv după încarcerarea bărbatului pentru încălcarea ordinului de protecție, victima a continuat să îi trimită bani și pachete, pe fondul unei dependențe emoționale și al atașamentului traumatic.