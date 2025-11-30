Noua schemă a grupării Ghiță: Tombola de stors bani de la români

O nouă găselniță a grupării lui Sebastian Ghiță de a păcăli și manipula românii

O nouă șmecherie a grupării fugarului Sebastian Ghiță. Televiziunea controlată de el anunță cu fast premierea românilor care folosesc aplicația amparcart.ro, deși cei care o utilizează oricum achită prin acest sistem un suprapreț. Prin noua găselniță făcută prin intermediul aplicației ce aparține oamenilor lui Ghiță, banii tuturor românilor se duc practic pentru cumpărarea bunăvoinței sau chiar mituirea celor care se uită la televiziunea falsului suveranist. Jurnaliștii Realitatea PLUS au cerut puncte de vedere atât de la Sebastian Ghiță, cât și de la reprezentanții aplicației amparcat.ro.

”Și acum, anunțul care face senzație printre șoferi: cea mai cunoscută aplicație amparcat.ro își premiază utilizatorii cu 1.000 de euro pe zi”, anunță jurnaliștii postului România TV.

O nouă găselniță a grupării lui Sebastian Ghiță de a păcăli și manipula românii este un premiu anunțat cu fast de televiziunea condusă din umbră de afacerist. Tombola se face de altfel, tot prin intermediul aplicației deținute de apropiații lui Ghiță, amparcat.ro, și prin intermediul Loteriei Române.

”Utilizatorii Gold care folosesc aplicația pentru a parca, a cumpăra bilete la loto, asigurări RCA, vinete pentru Bulgaria, au o șansă la câștigul de 1000 de euro pe zi”, se arată în spotul publicitar promovat intens la televiziunea fugarului.

Mai exact, românii care folosesc aplicația pentru parcare pot fi premiați cu 1.000 de euro pe zi. Pe de altă parte, totul pare a fi manipulare a acestora, având în vedere că oricum plătesc tarife la suprapreț pentru locurile de parcare.

De altfel, Sebastian Ghiță, chiar și fugit peste hotare, continuă să se înfrupte de la bugetul public prin tot felul de șmecherii cu ajutorul rețelei sale de apropiați.

Loteria Română a pompat din 2018 până în prezent milioane de lei către România TV. Numai în primii 5 ani, arată pagina de Facebook Banii Noștri, postul controlat de Ghiță a obținut aproape 12 milioane de lei fără TVA din contractul cu instituția de stat.

Loteria Română s-a apucat să vândă bilete prin Amparcat.ro în anul 2023, însă suma pe care o încasează aplicația de parcări a fost trecută la secret, conform anchetelor jurnalistice.

Softul amparcat.ro a fost dezvoltat de firma ID Solutions Tech SRL a unui fost asociat cu un locotenent al lui Sebastian Ghiță într-o altă firmă care are zeci de contracte uriașe cu statul.

În ciuda controverselor, nicio instituție a statului nu a intervenit să ia vreo măsură.

”Toată această zonă a serviciilor informatice publice și în general a informației și a serviciilor informatice către cetățeni a fost gestionată de serviciile de informații”, a declarat Sebastian Ghiță.