O tânără româncă fotomodel ar fi fost dusă la o cină privată la Palatul Buckingham pentru prințul Andrew

Epstein ar fi descris-o pe româncă drept foarte drăguță

Jeffrey Epstein ar fi dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham, unde ar fi fost prezent și Prințul Andrew, cunoscut și sub numele Andrew Mountbatten Windsor. Potrivit e-mailurilor publicate, întâlnirea ar fi avut loc în timp ce regina Regina Elisabeta a II-a se afla la Balmoral.

Documentele apărute recent arată că Andrew i-ar fi primit pe Epstein și pe patru femei la Palat, printre care o fotomodelă din București și o altă tânără din Rusia. Epstein ar fi descris-o pe româncă, care avea puțin peste 20 de ani, drept foarte drăguță și a spus că a fost perfectă. Într-un mesaj, acesta ar fi menționat că Andrew a considerat-o frumoasă și ar fi adăugat că niciun bărbat nu se uită la hainele tale, ei văd prin ele.

Epstein ar fi dus o tânără fotomodel din România la o cină privată la Palatul Buckingham

Într-un alt schimb de mesaje, Epstein i-a scris lui Andrew foarte distractiv, mai târziu, iar prințul ar fi răspuns cu entuziasm da, te rog. Nu este clar dacă tânăra româncă a fost una dintre victimele abuzurilor sexuale comise de Epstein. Totuși, noile dezvăluiri din dosarele Epstein au determinat apeluri publice către Poliția Metropolitană din Londra pentru a redeschide o anchetă penală în ceea ce îl privește pe Andrew.

Autorul regal Andrew Lownie a declarat că există numeroase povești despre femei care au fost duse la Andrew și că sunt motive întemeiate pentru redeschiderea cazului. El a susținut că Palatul are registre de vizitatori și că ar trebui să lanseze propria anchetă privind securitatea reședințelor regale și eventuale încălcări ale legii. Consecințele dosarului Epstein continuă să producă efecte, inclusiv asupra fostului ministru și ambasador britanic Peter Mandelson, ale cărui legături cu Epstein sunt analizate intens.

Mesajele dintre Epstein și Andrew, detalii care ridică noi semne de întrebare

Documentele publicate de Departamentul de Justiție al SUA sugerează că Andrew ar fi organizat o cină intimă cu Epstein și trei femei identificate doar prin prenumele Sarah, Sue și Vera, în septembrie 2010. Una dintre ele era un fotomodel din Rusia. Andrew i-ar fi promis lui Epstein multă intimitate, la puțin peste un an după ce acesta fusese eliberat din închisoare, după o condamnare de 18 luni pentru ademenirea unei minore.

Ulterior, ar fi fost adăugată o a patra femeie pe lista invitaților. Într-un e-mail din 27 septembrie 2010, la ora 18.41, Epstein i-ar fi cerut lui Andrew să mai adauge una, descriind-o ca fiind româncă, foarte drăguță. Andrew ar fi răspuns nicio problemă. Femeia ar fi fost dusă la Palatul Buckingham după ce l-a întâlnit pe Epstein la locuința din Belgravia a lui Ghislaine Maxwell. Aceeași adresă este menționată în acuzațiile formulate de Virginia Giuffre, care a susținut că a întreținut relații sexuale cu Andrew în 2001, acuzații pe care acesta le-a negat.

Din documente nu reiese ce s-a întâmplat în acea seară, însă a doua zi Epstein i-ar fi scris lui Andrew că s-a distrat de minune. Între timp, femeia i-ar fi mulțumit lui Epstein pentru experiență, pe care a descris-o drept unică în viață. El i-ar fi răspuns amintindu-i că aproape a refuzat invitația din cauza blugilor purtați și a repetat că a fost perfectă și că Andrew a găsit-o frumoasă.

Tânăra din România nu a fost identificată și nici nu a ieșit public să comenteze

Publicația nu o identifică pe tânăra din România, iar aceasta nu a răspuns solicitărilor de a comenta situația. Palatul Buckingham a refuzat să comenteze, iar Andrew nu a oferit un punct de vedere. Dezvăluirile apar după ce poliția din Thames Valley a anunțat că analizează o acuzație potrivit căreia Epstein ar fi trimis o femeie în Marea Britanie pentru a întreține relații sexuale cu Andrew la Royal Lodge, reședința sa din Windsor. Ar fi pentru prima dată când o victimă susține că un astfel de act ar fi avut loc într-o reședință regală.

Potrivit Dailymail.com, femeia din România ar fi intrat în contact cu Epstein în 2008, pe când era studentă la București, în același an în care acesta era condamnat pentru procurarea unei minore pentru prostituție. E-mailurile ar indica faptul că ea l-ar fi vizitat în Florida și Paris și că acesta i-ar fi plătit chiria și facturile la dentist.

Cum ar fi fost ajutată tânăra din România de Epstein

În mai 2010, la scurt timp după ce s-ar fi mutat în Marea Britanie, Epstein ar fi ajutat-o să obțină un loc de muncă prin intermediul omului de afaceri britanic multimilionar Lyndon Lea. Acesta i-ar fi oferit un stagiu plătit în Londra. Lea nu a comentat informațiile.

Epstein era cunoscut pentru faptul că oferea sprijin financiar și oportunități profesionale tinerelor femei, înainte de a le controla. Într-un mesaj adresat româncei, el i-ar fi cerut să-i scrie cât de mult îi lipsește. În octombrie 2010, ar fi criticat-o dur pentru că nu i-a urmat sfaturile și i-ar fi spus că o va ajuta doar după ce va începe să se ajute singură. Vineri, Poliția Metropolitană a efectuat percheziții la două locuințe ale lui Peter Mandelson, în cadrul unei anchete privind presupuse abuzuri în serviciu. Avocatul Adrian Darbishire KC ar fi vizitat timp de 90 de minute locuința din Londra a lordului.

Între timp, Ghislaine Maxwell, condamnată pentru complicitate la infracțiunile lui Epstein, urmează să depună mărturie prin videoconferință în fața Congresului. Potrivit Daily Mail, este posibil ca aceasta să nu vorbească, invocând dreptul de a nu se autoincrimina.