Percheziții de amploare în Arad: arme ilegale, muniție și sute de trofee descoperite. Patru suspecți, reținuți

O amplă acțiune a polițiștilor a avut loc în județul Arad, unde 29 de percheziții domiciliare au vizat persoane suspectate de încălcarea regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor, patru bărbați au fost reținuți, iar anchetatorii au confiscat un adevărat arsenal.

Potrivit Inspectoratul General al Poliției Române, acțiunea s-a desfășurat sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Lipova.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat 10 arme, dintre care 6 erau deținute ilegal, precum și 475 de cartușe de diferite calibre, aflate în afara cadrului legal.

Descoperiri șocante: trofee și carne de vânat

Pe lângă arme și muniție, anchetatorii au găsit peste 200 de trofee, un amortizor pentru armă, dar și aproximativ 450 de kilograme de carne suspectată că provine din activități de braconaj.

De asemenea, au fost ridicate mai multe capcane, o plasă de tip setcă, 173 de articole pirotehnice și aproximativ 12.000 de țigarete nemarcate fiscal.

Patru bărbați, în custodia poliției

În baza probelor administrate , patru bărbați cu vârste între 27 și 53 de ani, din localitățile Corbești, Pârnești, Roșia Nouă și municipiul Arad, au fost reținuți. Aceștia sunt cercetați pentru mai multe infracțiuni legate de regimul armelor și munițiilor, dar și pentru alte fapte conexe.

Ancheta este în desfășurare, sub supravegherea procurorului de caz, urmând să fie stabilită întreaga activitate infracțională.

Operațiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de ordine publică, inclusiv polițiști din județele Hunedoara și Timiș, luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar și jandarmi din cadrul Gruparea Mobilă de Jandarmi Timișoara.

Acțiunea face parte dintr-o serie mai amplă de măsuri pentru combaterea infracționalității în domeniul armelor și pentru prevenirea braconajului și a altor activități ilegale asociate.