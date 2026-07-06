Pericol uriaș în timpul unei misiuni SMURD! Un elicopter care transporta un pacient grav rănit a fost orbit cu lasere

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 iul. 2026, 18:46

O intervenție medicală de urgență a fost la un pas să fie compromisă după ce un elicopter SMURD a fost vizat cu fascicule laser în timpul manevrelor de aterizare la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.

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