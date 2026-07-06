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Actualitate· 2 min citire
Pericol uriaș în timpul unei misiuni SMURD! Un elicopter care transporta un pacient grav rănit a fost orbit cu lasere
Elicopter SMURD
O intervenție medicală de urgență a fost la un pas să fie compromisă după ce un elicopter SMURD a fost vizat cu fascicule laser în timpul manevrelor de aterizare la Spitalul Județean de Urgență Bistrița.
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