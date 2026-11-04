Peste 368.000 de lei pentru Revelion și Târgul de Crăciun din Arad! Cât costă concertele, artificiile și decorațiunile festive
Târg de Crăciun la Arad
Primăria Arad alocă 368.038 de lei pentru sărbătorile de iarnă. Vezi cât costă concertele, artificiile, confetti și decorațiunile de Crăciun.
Sărbătorile de iarnă din Arad vor veni cu un buget de peste 368.000 de lei. Centrul Municipal de Cultură Arad a contractat servicii în valoare totală de 368.038 de lei pentru organizarea Târgului de Crăciun 2026 și a petrecerii de Revelion 2026–2027. Banii vor fi folosiți pentru spectacole muzicale, focuri de artificii, confetti, ateliere pentru copii și decorațiuni realizate din brad natural.
Potrivit achizițiilor directe publicate în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), evenimentele de iarnă se vor desfășura în perioada 14 noiembrie 2026 – 3 ianuarie 2027. O parte importantă din buget este destinată programului artistic, însă administrația a prevăzut sume consistente și pentru amenajarea decorului festiv.
Cât costă Revelionul 2026–2027 organizat la Arad
Pentru petrecerea dintre ani, organizatorii au pregătit două recitaluri muzicale, un spectacol de artificii și o ploaie de confetti.
Pe scena de Revelion vor urca Kempes & Band și Acoustic Boyz. Primul concert va avea o durată de 60 de minute și va costa 34.800 de lei. Pentru recitalul formației Acoustic Boyz, programat să dureze 45 de minute, a fost contractată suma de 32.000 de lei.
Prin urmare, cele două spectacole muzicale vor costa împreună 66.800 de lei.
Distracția va fi completată de un spectacol piromuzical, pentru care Centrul Municipal de Cultură Arad va plăti 58.592 de lei. Alte 19.920 de lei sunt prevăzute pentru efectul festiv de ploaie de confetti.
În total, organizarea Revelionului 2026–2027 presupune cheltuieli de 145.312 lei.
Târgul de Crăciun din Arad: 11 concerte și recitaluri de peste 140.000 de lei
Programul artistic al Târgului de Crăciun va include 11 recitaluri de muzică folk, jazz, rock și folclor. Pentru aceste spectacole au fost contractate servicii în valoare totală de 140.474 de lei.
Primul pachet artistic, în valoare de 86.190 de lei, cuprinde șapte recitaluri susținute de următorii artiști:
21 noiembrie – Dana Florian: 6.260 de lei;
21 noiembrie – Maria Gheorghiu: 7.850 de lei;
22 noiembrie – Alexandra Ungureanu & Paul Ananie: 17.200 de lei;
28 noiembrie – Alexandra Ușurelu Band: 15.360 de lei;
28 noiembrie – Irina Sârbu & Puiu Pascu: 17.000 de lei;
29 noiembrie – Alesis: 12.520 de lei;
30 noiembrie – Dragoș Moldovan Band: 10.000 de lei.
Un al doilea contract, în valoare de 54.284 de lei, acoperă alte patru recitaluri, fiecare cu o durată de aproximativ 40 de minute:
11 decembrie – Daniel Făt: 8.850 de lei;
12 decembrie – Ovidiu Mihăilescu & Eugen Mihăescu: 14.800 de lei;
19 decembrie – Analia Selis & Mariano Castro: 16.434 de lei;
19 decembrie – Maria Răducanu & Călin Grigoriu: 14.200 de lei.
Potrivit documentelor achizițiilor, costurile includ onorariile artiștilor, taxele aferente și cheltuielile de transport pentru interpreți și instrumente.
Ateliere de creație pentru copii, organizate timp de 21 de zile
Târgul de Crăciun din Arad va avea și activități dedicate celor mici. Pentru organizarea atelierelor de creație din Piața Catedralei a fost contractată suma de 14.700 de lei.
Activitățile sunt programate în 21 de zile, în intervalul 14 noiembrie – 27 decembrie. Fiecare sesiune va avea o durată de patru ore, iar organizatorii estimează participarea a aproximativ 40–50 de copii.
Cei mici vor putea participa la activități precum pictură pe tablouri și figurine, realizarea felicitărilor și ornamentelor de Crăciun, origami, desen și confecționarea unor jucării tematice.
Materialele necesare desfășurării atelierelor sunt incluse în suma contractată.
Decorațiunile de Crăciun costă aproape 68.000 de lei
O altă componentă importantă a bugetului este reprezentată de amenajarea decorului festiv. Pentru realizarea și montarea ornamentelor din brad natural și plante de sezon, Centrul Municipal de Cultură Arad a alocat 67.552 de lei.
Lista elementelor decorative cuprinde porți ornamentale cu cetină, ornamente conice din brad natural, figurine tematice, brazi decorativi de diferite dimensiuni, panouri pentru fotografii, rame ornamentale și steluțe metalice.
Aceste elemente vor contribui la amenajarea spațiilor în care se vor desfășura evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă.
Cum se împart cei 368.038 de lei alocați sărbătorilor de iarnă din Arad
Potrivit achizițiilor publicate în SEAP, bugetul total pentru Revelionul 2026–2027 și Târgul de Crăciun este de 368.038 de lei.
Banii sunt împărțiți astfel:
145.312 lei – organizarea Revelionului, cu spectacole muzicale, artificii și confetti;
140.474 lei – concertele și recitalurile din cadrul Târgului de Crăciun;
14.700 de lei – atelierele de creație pentru copii;
67.552 de lei – decorațiunile festive din brad natural și plante de sezon.
Astfel, administrația locală pregătește un program care îmbină spectacolele muzicale cu activitățile pentru copii și amenajările specifice sezonului de iarnă. Evenimentele vor începe pe 14 noiembrie 2026, iar calendarul se va încheia pe 3 ianuarie 2027.
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