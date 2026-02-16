Actualitate· 1 min citire
Procesul de răcire a vremii va continua luni și marți
16 feb. 2026, 10:12
Actualizat: 16 feb. 2026, 10:12
Procesul de răcire a vremii va continua luni și marți
Articol scris de Scris de Realitatea de Arad
Luni se anunţă precipitaţii în sud şi sud-est
Vremea se menţine rece şi săptămâna aceasta, când, în mare parte din ţară, vor fi precipitaţii, iar în sud şi în est vor fi ninsori. Temperaturile diurne nu vor depăşi 8-10 grade la nivel naţional. Procesul de răcire va continua luni și marți.
Luni se anunţă precipitaţii în sud şi sud-est, iar la munte, în nordul Olteniei şi al Munteniei şi în sudul Moldovei, vor predomina ninsorile. Zăpada va continua să cadă şi marți, în aceleaşi regiuni, iar maxima termică nu va depăşi 8 grade. În perioada 18-21 februarie, vremea va fi rece la început, însă treptat, valorile termice vor creşte
Citește și:
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
- 16:48 - Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 – Joi, 26 februarie 2026. Jackpot de peste 10 milioane de euro pus în joc
Mai multe articole despre
cub, ANM, vreme rece
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News