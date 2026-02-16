Reforma privind pensiile magistraţilor ajunge, din nou, pe agenda CCR
Reforma privind pensiile magistraţilor ajunge, din nou, pe agenda CCR
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cerut CCR să sesizeze şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene
Reforma privind pensiile magistraţilor ajunge, miercuri, din nou, pe agenda Curţii Constituţionale, după cinci amânări privind luarea unei decizii; ultima - după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a cerut CCR să sesizeze şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care să verifice dacă modificările propuse de Guvern respectă dreptul comunitar.
Miercuri, judecătorii constituţionali ar trebui să stabilească dacă dau curs acestei solicitări sau dacă o declară inadmisibilă. Acceptarea acestei cereri ar amâna pronunţarea privind pensiile magistraţilor cu cel puţin câteva luni.
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat, săptămâna trecută, că este doar o chestiune de zile până când România va fi informată oficial de la Bruxelles dacă a pierdut tranşa de finanţare din PNRR, în valoare de peste 230 de milioane de euro, care depindea de această reformă.
Citește și:
- 18:55 - John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
- 17:15 - Instagram va notifica părinții când adolescenții caută informații despre automutilare și suicid
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News