Risc mare de avalanșă în Făgăraș și Bucegi

Stratul de zăpadă crește semnificativ în Carpați

Ninsorile abundente din ultimele ore au crescut semnificativ riscul de avalanșă în mai multe masive montane, în special în Carpații Meridionali. Potrivit buletinului nivometeorologic emis de Administrația Națională de Meteorologie, valabil până pe 18 februarie, ora 20:00, în Munții Făgăraș și Bucegi riscul este 4 – mare la altitudini de peste 1.800 de metri.

În aceste zone, stratul superior conține deja 10–15 centimetri de zăpadă proaspătă, iar în următoarele ore se vor mai depune local încă 15–20 de centimetri, izolat chiar mai mult. Meteorologii avertizează că există numeroase plăci de vânt, mai ales pe versanții nordici și estici, straturi instabile în primii 30–40 de centimetri, dar și cruste de gheață și cristale fragile în profunzime, care pot favoriza alunecarea zăpezii.

În zona crestelor s-au format cornișe mari, iar în unele văi depozitele de zăpadă depășesc doi metri. Pe pantele înclinate, avalanșele medii și mari pot fi declanșate chiar și la supraîncărcări minime, precum trecerea unui schior.

Risc de avalanșă în Făgăraș și Bucegi

Sub 1.800 de metri, în Făgăraș și Bucegi, riscul scade la 3 – însemnat, însă între 1.500 și 1.800 de metri rămân posibile avalanșe medii și izolat mari. Risc însemnat, de gradul 3, este semnalat și în masivele Țarcu-Godeanu și Parâng-Șureanu, unde stratul de zăpadă va mai crește cu 10–20 de centimetri, iar instabilitatea este accentuată de plăcile de vânt și straturile fragile din profunzime.

În Carpații Orientali, riscul este 3 în Munții Rodnei și Călimani-Bistriței, la peste 1.800 de metri, în timp ce în Masivul Ceahlău și în Carpații Occidentali este 2 – moderat, însă pe pantele abrupte pot apărea avalanșe mici și, izolat, medii.

Ninsoarea face ravagii la munte

Cantitățile de precipitații pot ajunge la 10–15 litri pe metru pătrat pe arii extinse și local la 25–30 l/mp, mai ales pe versanții sudici. La peste 1.500 de metri, stratul de zăpadă poate crește cu 20–30 de centimetri, iar pe crestele Meridionalilor sunt prognozate rafale de vânt de 80–100 km/h, cu viscol puternic. La 16 februarie, stratul de zăpadă măsura 163 cm la Vârful Omu, 150 cm la Bâlea-Lac, 132 cm la Țarcu, 83 cm la Călimani și 59 cm la Lăcăuți și Semenic.

Specialiștii recomandă evitarea traseelor alpine și a pantelor abrupte, mai ales în zonele cu acumulări recente de zăpadă și cornișe, precum și consultarea permanentă a actualizărilor buletinului nivologic înainte de orice deplasare în zona montană.