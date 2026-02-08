Român dispărut de două săptămâni, găsit mort în munți, în Italia

Corpul său a fost descoperit de trei turiști care se aflau în zonă

Un român în vârstă de 46 de ani, dat dispărut de aproape două săptămâni, a fost găsit mort într-o zonă montană din Italia. Bărbatul, Sergiu Cătălin, locuia în San Severino și era antreprenor în domeniul construcțiilor.

Corpul său a fost descoperit de trei turiști care se aflau în zonă și au alertat imediat autoritățile. Potrivit publicației La Nuova Riviera, descoperirea a avut loc în jurul orei 10.00, într-o zonă acoperită de vegetație, accesibilă doar pe jos.

Român dispărut, găsit mort în munții din Italia

Echipele de intervenție au fost nevoite să urce aproximativ 30 până la 40 de minute pe munte pentru a ajunge la locul în care se afla trupul, în timp ce ambulanțele au rămas în vale. La intervenție au participat pompierii din Tolentino, echipa SAF din Macerata, Salvamontul, personal medical 118 și carabinierii din cadrul Companiei Tolentino.

Odată ajunși în zona cascadei Tre Santi, medicul a constatat decesul. Conform primelor informații, bărbatul ar fi murit cu câteva zile înainte de a fi găsit, conform presei internationale.

Sergiu Cătălin Cosoiu era dispărut din 23 ianuarie, iar familia alertase autoritățile. El avea o firmă în construcții și era tatăl a doi copii. Cauzele exacte ale morții urmează să fie stabilite în urma anchetei.