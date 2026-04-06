Sfânta Lumină ajunge în România cu o cursă specială: Patriarhia a obținut culoar de zbor

Sfânta Lumină de la Ierusalim va fi adusă în România și în acest an, în Sâmbăta Mare, printr-o cursă aeriană specială, organizată în condiții mai complicate decât de obicei. Patriarhia Română a reușit să obțină un culoar de zbor cu sprijinul Ambasadei României în Israel și al Ministerului israelian de Externe.

Lumina va fi preluată de pe aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv și transportată la București, de unde va fi distribuită în toată țara. Reprezentanții Patriarhiei spun că această misiune a fost posibilă datorită colaborării diplomatice, într-un context regional tensionat.

Ceremonie restrânsă la Ierusalim, din cauza conflictului

Anul acesta, ceremonia de la Sfântul Mormânt se va desfășura în condiții diferite față de anii trecuți. Accesul este limitat, procesiunile religioase sunt interzise, iar în interior va intra doar Patriarhul Teofil al III-lea. Delegațiile nu vor mai avea libertatea obișnuită de mișcare, iar Lumina va fi distribuită fie direct de la Sfântul Mormânt, fie de la sediul Patriarhiei din Ierusalim. Zona veche a orașului rămâne sub restricții stricte, ceea ce schimbă complet atmosfera tradițională a evenimentului.

Tradiția este păstrată și în acest an

Chiar și în aceste condiții, tradiția aducerii Sfintei Lumini în România continuă, așa cum se întâmplă din 2009. După ce ajunge la București, Lumina va fi dusă în toate eparhiile din țară și din Republica Moldova, pentru slujba de Înviere. La Catedrala Patriarhală, aceasta va fi întâmpinată de Patriarhul Daniel, iar apoi va ajunge în biserici, unde credincioșii o vor primi în noaptea de Paște.