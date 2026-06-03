Sfârșit tragic pentru un tânăr motociclist. Impact devastator cu o mașină care nu i-a acordat prioritate

Un grav accident rutier s-a produs la Oravița, în județul Caraș-Severin, unde un tânăr și-a pierdut viața după ce motocicleta pe care o conducea a intrat în coliziune cu un autoturism.

Momentul impactului a fost surprins de o cameră de supraveghere din zonă. Din imagini se observă cum șoferul unei mașini încearcă să vireze la stânga pentru a intra într-o parcare, fără să observe la timp motocicleta pe care se aflau doi tineri.

Impactul a fost extrem de violent. Motociclistul nu a mai putut evita coliziunea și a lovit autoturismul. În urma accidentului, tânărul aflat la ghidon a murit.

Pasagerul de pe motocicletă, în vârstă de 18 ani, a fost grav rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. La volanul autoturismului se afla un alt tânăr, tot de 18 ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Ancheta vizează infracțiuni de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.