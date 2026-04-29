Spre ce companie se duc cei mai mulți bani din SAFE. România se înarmează până în dinți

România urmează să gestioneze un buget de aproximativ 16,6 miliarde de euro prin programul european de apărare SAFE (Security Action For Europe), destinat consolidării rapide a capacităților militare până în 2030.

Din acest fond uriaș, o parte semnificativă a contractelor ar urma să ajungă către mari companii europene din industria de apărare, inclusiv un gigant german, în timp ce discuțiile privind modul de atribuire a contractelor au început deja să genereze reacții în industrie.

Printre acestea se numără și poziția companiei italiene Beretta , unul dintre cei mai vechi producători de armament din lume, care îi solicită ministrului Apărării, Radu Miruță, o procedură de selecție transparentă pentru atribuirea contractelor.

Programul SAFE: investiții masive în armament și infrastructură militară

Programul SAFE, în valoare totală de 150 de miliarde de euro la nivel european , are ca obiectiv întărirea rapidă a capacităților de apărare ale statelor membre.

România își propune să utilizeze fondurile în cadrul a 15 programe majore de înzestrare , care includ achiziții de blindate, elicoptere, drone, sisteme antiaeriene și nave militare.

Potrivit ministrului Apărării, Radu Miruță, strategia nu vizează doar achiziția de echipamente, ci și dezvoltarea industriei naționale de apărare. Planul prevede ca aproximativ 50% din producție să fie realizată în România , în centre industriale precum Mangalia, Mediaș, Brașov, Cugir și Sadu.

În prima etapă, Guvernul a selectat proiecte în valoare de 8,33 miliarde de euro , care urmează să fie trimise spre aprobare în Parlament.

Rheinmetall, principalul beneficiar al contractelor

Cea mai mare parte a contractelor din această etapă ar urma să fie atribuită grupului german Rheinmetall , care ar putea primi proiecte în valoare de peste 5,6 miliarde de euro , acoperind șase dintre cele 15 programe de înzestrare.

Printre proiectele majore se numără:

preluarea activității Șantierului Naval Mangalia și construirea a patru nave militare (două de patrulare și două pentru scafandri), proiect de aproape 1 miliard de euro

achiziția a 232 de vehicule blindate Lynx , în valoare de 2,6 miliarde de euro , cu producție parțială la Automecanica Mediaș

sisteme antiaeriene Skynex și Skyranger , destinate apărării aeriene a României

livrarea unei cantități de peste 400.000 de proiectile de 35 mm

Proiectul de la Mangalia este considerat unul strategic, având potențialul de a revitaliza un șantier naval aflat de ani de zile în dificultate economică.

Lista completă a principalelor achiziții din programul SAFE

România are în plan o serie amplă de achiziții militare, printre care:

Transportoare blindate Piranha 5 – 831,2 milioane euro, produse în România de GDELS

Platforme de transport IVECO – 344,4 milioane euro pentru 1.115 camioane în 16 configurații

Centre de operații pentru apărare aeriană – 160 milioane euro (2 centre), achiziție comună cu Germania

Nave de intervenție pentru scafandri – 84 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems)

Nave de patrulare maritimă – 836 milioane euro (Rheinmetall Naval Systems), cu producție la Mangalia

Elicoptere H225M Caracal – 852 milioane euro pentru 12 aparate (Airbus, în parteneriat cu Franța)

Sisteme Naval Strike Missile – 207 milioane euro (7 sisteme și 48 de rachete, Kongsberg)

Mașini de luptă ale infanteriei Lynx – 2,598 miliarde euro pentru 232 vehicule (Rheinmetall, producție parțială la Mediaș)

Sisteme antiaeriene Skynex – 476 milioane euro (7 sisteme, Rheinmetall Italia)

Sisteme antiaeriene Skyranger 35 – 470 milioane euro (Rheinmetall Italia)

Radare GM200 (Gap Filler) – 258 milioane euro pentru 12 sisteme (Thales)

Sisteme antiaeriene IRIS-T – 547,83 milioane euro (3 sisteme, achiziție comună cu Germania)

Drone de tip loitering (kamikaze) – 147 milioane euro (achiziție comună cu Polonia)

Sisteme CIWS Millennium – 36 milioane euro (2 sisteme Rheinmetall)

Muniție calibru 35 mm – 450 milioane euro (peste 400.000 de bucăți)

34 de sisteme de drone ușoare, care vor fi asamblate integral în țară

Beretta cere reguli clare în procesul de selecție

În acest context, compania italiană Beretta a transmis un apel către autoritățile române, solicitând ca procesul de atribuire a contractelor să fie unul transparent și competitiv, având în vedere dimensiunea uriașă a investițiilor și impactul strategic al acestora.

Reacția vine pe fondul interesului ridicat al marilor producători europeni de armament pentru contractele derulate prin programul SAFE.