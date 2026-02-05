Tânără bătută într-o benzinărie din Constanța de propriul iubit. Scandalul ar fi pornit de la acuzații de infidelitate
Un nou caz grav de violență domestică a avut loc în Constanța, unde o tânără de 22 de ani a fost agresată de iubitul său chiar într-o benzinărie. Bărbatul, în vârstă de 30 de ani, a lovit-o cu un scaun, provocându-i răni serioase care au necesitat internarea în spital.
Incidentul s-a petrecut joi dimineață, în timp ce cei doi se aflau la coadă pentru a plăti combustibilul. Potrivit martorilor, între ei a izbucnit un conflict verbal, care a degenerat rapid.
Pe fondul unui schimb de replici aprinse, bărbatul a luat un scaun din zona de servire a stației și și-a lovit partenera. Un client aflat în apropiere a alertat autoritățile la numărul de urgență 112.
La fața locului au intervenit polițiștii și un echipaj medical. Victima, cu răni grave la nivelul mâinilor, a fost transportată la spital, unde a rămas internată pentru îngrijiri.
În urma audierilor, agresorul a declarat că s-ar fi enervat după ce a fost acuzat de infidelitate. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu. Bărbatul este cercetat pentru violență în familie, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere.
