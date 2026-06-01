Tragedie lângă Timișoara: un băiat de 16 ani a murit după ce a fost acroșat de o mașină

Un băiat de 16 ani din comuna Dumbrăvița, județul Timiș, a murit la spital după ce a fost acroșat de o mașină în timp ce se afla pe marginea drumului. Polițiștii au deschis o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor accidentului.

”La data de 31 mai 2026, în jurul orei 23:12, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la producerea unui accident rutier pe strada Blaise Pascal, din localitatea Dumbrăviţa. Din primele verificări efectuate la faţa locului, a reieşit faptul că un bărbat, în vârstă de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Blaise Pascal, dinspre strada Petofi Sandor înspre strada Victoria, iar la un moment dat a surprins şi acroşat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, au transmis reprezentanții IPJ Timiş.

În urma impactului, băiatul în vârstă de 16 ani a fost grav rănit, fiind transportat la spital, unde a fost declarat decesul acestuia.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost deschisă o anchetă pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor producerii accidentului.