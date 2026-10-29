Trei salvamontiști români au cucerit două vârfuri din Anzi. Au urcat pe Chimborazo, la peste 6.000 de metri
Salvamontiști români în Munții Anzi
Trei salvamontiști români au cucerit Cotopaxi și Chimborazo, în Anzi. Ascensiunea pe vârful de 6.267 de metri s-a desfășurat prin ninsoare și ceață.
Trei salvamontiști români au reușit o performanță remarcabilă în Munții Anzi, unde au cucerit două dintre cele mai spectaculoase vârfuri din Ecuador. Geo Badea și Marius Gane, de la Salvamont Dâmbovița, alături de Dragoș State, de la Salvamont Prahova, au ajuns pe Cotopaxi, la 5.897 de metri altitudine, și pe Chimborazo, care se ridică la 6.267 de metri.
Cea de-a doua ascensiune a fost deosebit de solicitantă, desfășurându-se pe parcursul a aproape șase ore, în condiții meteorologice nefavorabile, cu ninsoare și ceață persistentă. Vizibilitatea redusă, pasajele abrupte și traversarea dificilă spre vârful principal au pus la încercare experiența și rezistența fizică a celor trei alpiniști.
Salvamontiștii români au cucerit vârful Chimborazo, la peste 6.200 de metri
După succesul înregistrat pe Cotopaxi, cei trei români și-au îndeplinit și al doilea obiectiv important al expediției „Anzii Sud-Americani 2026”: ascensiunea pe Chimborazo, cel mai înalt munte din Ecuador.
Potrivit relatării lui Geo Badea, urcarea a fost mai dificilă decât cea de pe Cotopaxi. Diferența de altitudine, porțiunile abrupte și traseul tehnic au făcut ca drumul spre vârf să necesite un efort susținut.
Nici vremea nu a fost de partea echipei. Deși vântul a fost mai puțin puternic decât în timpul ascensiunii precedente, ninsoarea și ceața au însoțit alpiniștii aproape permanent.
Pentru cei trei salvamontiști, atingerea vârfului Chimborazo reprezintă o nouă reușită în cadrul expediției desfășurate în Anzii sud-americani.
Ascensiune de aproape șase ore, prin ninsoare și ceață
Traseul spre Chimborazo a presupus aproape șase ore de efort, într-un mediu montan dificil, unde condițiile meteorologice au complicat înaintarea.
Geo Badea a explicat că ascensiunea a fost mai solicitantă decât cea de pe Cotopaxi, atât din cauza reliefului, cât și a porțiunilor dificile din apropierea vârfului.
O provocare suplimentară a fost traversarea lungă care trebuie parcursă înainte de atingerea vârfului principal. Ninsoarea și vizibilitatea redusă au sporit dificultatea traseului, chiar dacă vântul nu a mai avut aceeași intensitate ca la prima ascensiune.
Experiența acumulată în activitatea de salvare montană și pregătirea pentru trasee de mare altitudine au fost esențiale pentru parcurgerea celor două obiective ale expediției.
Cotopaxi, primul vârf cucerit de echipa românească
Înainte de ascensiunea pe Chimborazo, Geo Badea, Marius Gane și Dragoș State au ajuns pe vârful vulcanului Cotopaxi, situat la 5.897 de metri altitudine.
Prima ascensiune a fost, la rândul ei, dificilă. Alpiniștii au avut de înfruntat frigul, ceața și vântul, iar traseul a inclus porțiuni printre ghețari și crevase.
Echipa a pornit spre vârf în timpul nopții, după ce a ajuns la refugiul montan José Ribas, aflat la aproximativ 4.800 de metri altitudine. Urcarea și întoarcerea la refugiu au durat aproximativ șapte ore.
Cotopaxi este un vulcan activ, iar ascensiunea a presupus parcurgerea unui traseu solicitant, la o altitudine la care efortul fizic devine considerabil mai dificil.
Reușita de pe acest munte a reprezentat primul obiectiv îndeplinit în cadrul expediției „Anzii Sud-Americani 2026”, urmat de ascensiunea pe Chimborazo.
Chimborazo, muntele al cărui vârf este cel mai îndepărtat de centrul Pământului
Chimborazo are o particularitate geografică remarcabilă. Deși Everestul este cel mai înalt munte al lumii măsurat deasupra nivelului mării, vârful Chimborazo este punctul de pe suprafața Pământului aflat la cea mai mare distanță de centrul planetei.
Explicația ține de forma Pământului, care este ușor turtit la poli și bombat în zona Ecuatorului. Poziția geografică a muntelui ecuadorian îi conferă astfel această caracteristică aparte.
La o altitudine de 6.267 de metri, Chimborazo reprezintă una dintre provocările importante pentru alpiniștii care explorează Anzii și vârfurile înalte ale Americii de Sud.
Expediția „Anzii Sud-Americani 2026”, o nouă performanță pentru salvamontiștii români
Ascensiunile pe Cotopaxi și Chimborazo marchează două obiective îndeplinite de echipa românească în cadrul expediției din Ecuador.
Geo Badea și Marius Gane, salvamontiști voluntari din Dâmbovița, și Dragoș State, de la Salvamont Prahova, au demonstrat că pregătirea fizică, experiența montană și capacitatea de adaptare sunt esențiale în ascensiunile de mare altitudine.
Cele două reușite au fost obținute în condiții meteo dificile, cu temperaturi scăzute, ninsoare și vizibilitate redusă, ceea ce a sporit dificultatea traseelor.
Experiența celor trei români din Anzi reprezintă un exemplu de perseverență și pregătire pentru provocările specifice alpinismului de mare altitudine.
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