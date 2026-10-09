Un tânăr din Arad și-a pierdut ochiul stâng după ce a fost bătut de patru indivizi. De la ce ar fi pornit conflictul

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 9 oct. 2026, 14:32

Un tânăr de 20 de ani din Arad și-a pierdut ochiul stâng după ce ar fi fost atacat de patru tineri, în seara de 2 octombrie, pe o stradă din municipiu.

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