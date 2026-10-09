Un tânăr din Arad și-a pierdut ochiul stâng după ce a fost bătut de patru indivizi. De la ce ar fi pornit conflictul

Un tânăr de 20 de ani din Arad și-a pierdut ochiul stâng după ce ar fi fost atacat de patru tineri, în seara de 2 octombrie, pe o stradă din municipiu.
Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi izbucnit după ce victima s-ar fi sprijinit de mașina unuia dintre suspecți. Cei patru sunt cercetați pentru vătămare corporală și au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.
De la ce ar fi pornit bătaia
Conform procurorilor, tânărul s-ar fi sprijinit de un autoturism parcat, iar proprietarul mașinii și cei trei prieteni ai săi ar fi reacționat violent. Conflictul s-ar fi transformat rapid într-o agresiune în care victima a fost lovită în repetate rânduri.
Cei patru ar fi folosit pumnii și picioarele pentru a-l lovi la nivelul capului și al corpului. Unul dintre ei l-ar fi lovit și cu un pahar de sticlă în zona ochiului stâng.
Victima a rămas cu leziuni permanente
În urma atacului, tânărul a suferit răni grave, pentru care medicii au estimat că sunt necesare între 55 și 60 de zile de îngrijiri medicale.
Leziunile au provocat și o infirmitate permanentă: pierderea traumatică a ochiului stâng. Anchetatorii au mai consemnat un prejudiciu estetic grav și permanent, ca urmare a agresiunii.
Ce măsuri au fost luate împotriva suspecților
Cei patru tineri, cu vârste de 19 și 20 de ani, sunt cercetați pentru vătămare corporală. Procurorii au dispus plasarea lor sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs agresiunea. Suspecții beneficiază de prezumția de nevinovăție pe parcursul procedurilor judiciare.