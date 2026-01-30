Vortex polar peste România la început de februarie: ger de până la -14°C, ninsori și ploi abundente în mai multe regiuni

Vremea rea revine în România

Un vortex polar va lovi România la începutul lunii februarie. Temperaturile vor scădea accentuat, ninsorile revin în mai multe regiuni, iar în alte zone precipitațiile vor provoca probleme serioase.

Vremea s-a răcit deja în toată țara. Sunt așteptate ploi pe arii extinse, ninsori în mai multe zone și episoade de polei și ghețuș, mai ales dimineața și noaptea.

Vremea rea revine în România. Vor fi temperaturi de -14 grade

În sud-est, meteorologii anunță ploi moderate, cu acumulări care pot ajunge local la 20 de litri pe metru pătrat. În restul țării, precipitațiile vor fi mai slabe și vor cădea în special sub formă de ninsoare, mai ales la munte și în Moldova. Vântul se intensifică. Din cursul serii trecute, Dobrogea se află sub cod galben de vânt puternic, cu rafale de 50–65 km/h. Avertizarea vizează și sudul Moldovei, precum și estul Munteniei.

Potrivit avertismentelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie, gerul revine în forță. În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile pot coborî până la -14 grade, iar vremea va rămâne deosebit de rece și la începutul săptămânii viitoare.