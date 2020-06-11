Arad: Cumpărături cu euro falși, la Arad și în alte orașe din vestul României. Procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții

12 percheziții au fost efectuate în județul Hunedoara, joi, decătre procurorii DIICOT Timișoara și polițiștii de la combaterea criminalității organizate, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat care plasa euro falși, asemenea cazuri fiind semnalate și în județul Arad, a aunțat DIICOT.
La sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Timişoara vor fi aduse, în vederea audierii, 10 persoane.Conform DIICOT, în cursul anului 2019, pe raza judeţului Hunedoara s-a constituit şi a acţionat în mod coordonat un grup infracţional organizat specializat în plasarea pe piaţă de bancnote false din cupiura de 50 euro, prin iniţierea de relaţii comerciale, care le permiteau plata cash cu bancnotele în litigiu, în special prin diferite achiziţii de produse de la persoane fizice, care postează anunţuri pe site-uri de profil.Cercetările efectuate au evidenţiat faptul că membrii grupului infracţional organizat erau din municipiul Petroşani, dar au acţionat în alte zone decât cea de domiciliu, respectiv în oraşe unde puterea de cumpărare este superioară celei din Valea Jiului şi unde recunoaşterea lor de către persoanele vătămate să fie îngreunată.Astfel, în cursul anilor 2019-2020, membrii grupului infracţional au derulat multiple tranzacţii frauduloase, prin plasarea pe piaţă de bancnote false din cupiura de 50 euro, prin inducerea în eroare a unor vânzători de bună-credinţă de pe raza localităţilor Timişoara, Arad, Oradea, Marghita, Oţelu Roşu, Caransebeş, Deva, Hunedoara, Alba Iulia, Cluj Napoca, Haţeg, Sibiu, Sebeş, Râmnicu Vâlcea şi Călăraşi.Activitatea infracţională a grupării era organizată pe două paliere, în sistem piramidal, sub coordonarea liderului care avea rolul procurării şi aprovizionării grupării cu bancnote contrafăcute, prin prisma conexiunilor avute cu o grupare de falsificatori din Italia.Pe palierul de execuţie îşi desfăşurau activitatea trei persoane cu rolul de a iniţia contacte cu diferite persoane de pe platforme de achiziţii online, cu anunţuri de vânzare a diferitor bunuri electronice, în special telefoane mobile, şi de a plasa astfel pe piaţă bancnotele falsificate.La gruparea infracţională organizată au aderat treptat şi alţi membri care au primit valută contrafăcută de la membrii grupării şi au procedat la plasarea acesteia pe piaţă în aceeaşi modalitate.Acţiunea a fost efectuată cu sprijinul ofiţerilor de poliţie judiciară din cadrul Oficiului Naţional Central pentru Combaterea Falsului De Monedă al Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi SCCO Gorj şi al jandarmilor din cadrul IJJ Timişoara.