Economie· 1 min citire

Arad: Percheziții în Arad, Timiș, Bihor și Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală

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Scris de Boitiu Ciprian Publicat: 23 iun. 2020, 11:58

22 de percheziții au avut loc, marți, în 22 de județe din România, printre care, în vestul țării, în Arad, Timiș, Bihor și Caraș-Severin, într-un dosar de evaziune fiscală.

Ancheta este derulată decătre poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Olt, care au descins, marți, în Bihor, Mehedinţi, Vâlcea, Timiş, Arad, Călăraşi, Vaslui, Caraş-Severin, Maramureş şi Mureş.Conform polițiștilor, în perioada 2012-2016, o societate comercială cu sediul în oraşul Drăgăneşti-Olt ar fi înregistrat în evidenţa contabilă operaţiuni nereale, constând în achiziţii de mobilier urban (bănci stradale, pubele, casete luminoase) de la 14 societăţi comerciale cu un comportament fiscal "tip fantoma". Astfel, societatea s-ar fi sustras de la plata impozitului pe profit şi a TVA-ului către bugetul de stat, în suma de aproximativ 550.000 de lei.De asemenea, reprezentantul societăţii respective ar fi emis facturi de livrare a bunurilor către 22 de beneficiari din ţară, existând suspiciuni că acestea nu ar fi fost livrate în totalitate, deşi plăţile au fost făcute către furnizor.23 de persoane urmează să fie conduse la sediul poliţiei pentru a fi audiate.Activităţile se desfăşoară cu sprijinul poliţiştilor de investigare a criminalităţii economice din judeţele Bihor, Timiş, Arad, Călăraşi, Vaslui, Caraş-Severin, Maramureş şi Mureş.

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