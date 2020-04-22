Arad: VIDEO 34,2 milioane de lei de la Consiliul Județean Arad către Spitalul Județean, de la începutul crizei noului coronavirus. Cât costă echipamentele de protecție în fiecare lună

Zeci de milioane de lei au fost alocate de Consiliul Județean Arad pentru spitalul clinic județean de urgență pentru a face față crizei medicale care a fost generată decătre noul coroanvirus.

Preşedintele Consiliului Judeţean, Iustin Cionca, a declarat, miercuri, că de la începutul luptei cu noul coronavirus, doar din bugetul judeţean au fost alocate spitalelor sume totale ce ajung la 34,2 milioane de lei. La acestea se adaugă fonduri venite de la bugetul municipiului Arad, de la Casa de Asigurări de Sănătate, de la Guvern şi de la asociaţii care au făcut donaţii.În aceeași perioadă, Primăria Arad a alocat cca 1,5 milioane de euro către spitalul județean.Cheltuielile legate de echipamentul de protecție necer spitalului județean se ridică, în acestă perioadă, la cca 2 miilioane de euro în fiecare lună.