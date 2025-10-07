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Politica· 1 min citire
COALIȚIA SE REUNEȘTE, ASTĂZI, ÎN ȘEDINȚĂ, PENTRU A DISCUTA ULTIMA VARIANTĂ A REFORMEI ADMINISTRAȚIEI
COALIȚIA SE REUNEȘTE, ASTĂZI, ÎN ȘEDINȚĂ, PENTRU A DISCUTA ULTIMA VARIANTĂ A REFORMEI ADMINISTRAȚIEI
Pachetul 3 de măsuri ale sărăciei este principala temă de pe masa Coaliției în ședința de astăzi, de la ora 14:00
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