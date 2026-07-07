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Donald Trump susține că Vladimir Putin simte presiunea SUA: „Vrea să încheie războiul. Suntem în negocieri”

Donald Trump

Donald Trump

Scris deStoica Marian
Publicat7 iul. 2026, 08:45
Sursărealitatea.net

Înaintea summitului de la Ankara, președintele american, Donald Trump, dezvăluie ce a discutat cu Vladimir Putin. Liderul de la Casa Albă a spus că atât, Ucraina, cât și Rusia, vor să pună capăt războiului și a dezvăluit că negocierile sunt în curs de desfășurare, conform Realitatea PLUS.

„Domnule președinte, la scurt timp după ce a discutat cu dumneavoastră pe 4 iulie, Vladimir Putin a lansat un atac asupra Kievului și a ucis civili nevinovați. De ce nu simte nicio presiune după ce a discutat cu dumneavoastră?”, a fost întrebat Trump.

„Ei bine, cred că simte presiune. El vrea să pună capăt conflictului, Ucraina vrea să pună capăt conflictului, suntem în negocieri și vom vedea dacă vom reuși să-l încheiem. Este un lucru îngrozitor”, a răspuns Trump.

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