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Summit NATO crucial, la Ankara. Președintele Nicușor Dan participă la întâlnirea liderilor lumii

Recep Erdogan

Recep Erdogan

Scris de Daniel Onescu Publicat: 7 iul. 2026, 07:40

Presedintele Nicusor Dan și ceilalți lideri ai celor 32 de state membre NATO se reunesc astăzi la Ankara pentru un summit care ar putea defini direcția alianței în următorii ani.

Relația complicată dintre Europa și președintele american Donald Trump, războiul din Ucraina, amenințarea reprezentată de Rusia și creșterea cheltuielilor pentru apărare vor domina agenda unei reuniuni pe care aliații speră să o încheie cu un mesaj clar de unitate.

Mirabela Grădinaru este alături de președintele Nicusor Dan la Ankara si va participa la evenimentele organizate de Prima Doamnă a Republicii Turcia, Emine Erdoğan.

La summitul NATO de la Ankara participă liderii-cheie ai alianței, în frunte cu Donald Trump, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Keir Starmer, Pedro Sánchez și gazda Recep Tayyip Erdoğan, alături de secretarul general Mark Rutte. Printre invitații importanți se numără și Volodimir Zelenski, Lee Jae-myung (Coreea de Sud), precum și liderii instituțiilor europene António Costa și Ursula von der Leyen.

Summit-ul de la Ankara ar putea asigura un sprijin suplimentar pentru Ucraina, inclusiv prin posibile noi angajamente de finanțare în valoare de miliarde de dolari, destinate consolidării apărării și securității țării. Potrivit presei internaționale, membrii europeni ai NATO și Canada se vor angaja să ofere Ucrainei ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro. 

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