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Femeie găsită moartă după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc din Constanța. Poliția face cercetări
Poliție
O femeie de aproximativ 30 de ani a murit luni, în Constanța, după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc de pe bulevardul Alexandru Lăpușneanu.
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