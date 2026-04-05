Ilie Bolojan, la 22 de ani de NATO: Alianța Nord-Atlantică înseamnă astăzi siguranță, stabilitate și încredere pentru România

Ilie Bolojan a transmis duminică un mesaj cu ocazia împlinirii a 22 de ani de la aderarea României la NATO, subliniind că apartenența la Alianța Nord-Atlantică a consolidat decisiv securitatea țării și parcursul euroatlantic.

”Astăzi marcăm 22 de ani de la aderarea României la Alianţa Nord-Atlantică, un moment care a consolidat decisiv securitatea şi parcursul nostru euroatlantic. Pentru România, NATO înseamnă astăzi siguranţă, stabilitate şi încredere. În acelaşi timp, apartenenţa la Alianţă vine cu responsabilităţi, pe care ni le asumăm constant, prin contribuţii concrete la securitatea colectivă şi printr-o prezenţă activă alături de aliaţi”, spune Bolojan în mesajul transmis.

Premierul consideră că, în contextul actual, marcat de multiple provocări de securitate, este esenţial ca NATO să rămână unit şi puternic.

”Solidaritatea dintre statele membre este cea care face diferenţa şi garantează capacitatea noastră de a răspunde eficient oricăror riscuri”, explică Ilie Bolojan.

Şful Executivului dă asigurări că România va continua să investească în apărare, să îşi modernizeze Armata şi să îşi consolideze rolul de partener de încredere pe Flancul Estic, contribuind activ la securitatea euroatlantică.

”Le mulţumesc tuturor celor care, prin munca şi dedicarea lor, întăresc zi de zi rolul României în NATO. La mulţi ani, România! La mulţi ani, NATO!”, spune Ilie Bolojan în finalul mesajului.