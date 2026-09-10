Kelemen Hunor neagă că UDMR l-ar fi respins pe Luca Niculescu: „Este minciună, este dezinformare”

Kelemen Hunor respinge informațiile potrivit cărora UDMR ar fi refuzat varianta Luca Niculescu pentru funcția de premier. Liderul formațiunii susține că aceste afirmații sunt false și că partidul său nu a respins numele diplomatului vehiculat pentru șefia Guvernului.
Kelemen Hunor a negat că ar fi transmis un refuz în privința lui Luca Niculescu, după ce în spațiul public au apărut informații potrivit cărora UDMR nu ar susține această variantă.
„Este minciună, este dezinformare”, a declarat liderul UDMR, respingând informațiile privind o eventuală opoziție a formațiunii față de Niculescu.
În ultimele zile, numele lui Luca Niculescu a fost vehiculat tot mai intens pentru funcția de premier. Varianta ar proveni din zona Palatului Cotroceni, iar președintele Nicușor Dan nu a făcut deocamdată o nominalizare oficială.
UDMR vrea o majoritate clară
Kelemen Hunor susține că problema principală nu este numele viitorului premier, ci existența unei majorități parlamentare care să poată susține noul Executiv.
Liderul UDMR a discutat cu Sorin Grindeanu despre formulele politice care ar putea permite învestirea Guvernului și a insistat asupra unei înțelegeri între PSD, PNL și UDMR.
„Avem nevoie de un Guvern”, a transmis Kelemen Hunor, explicând că formațiunea sa ar putea susține o formulă care să aibă la bază un acord minimal privind bugetul, investițiile și deficitul.
În același timp, UDMR nu dorește să susțină un Executiv sprijinit de AUR și SOS România.
Luca Niculescu rămâne în discuție
Luca Niculescu este în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la OCDE. În trecut, a fost ambasador al României în Franța, Monaco și Andorra și a lucrat timp de mai mulți ani ca jurnalist.
Deși numele său este considerat una dintre variantele pentru șefia Guvernului, Nicușor Dan nu a anunțat oficial desemnarea.
Negocierile politice continuă în condițiile în care România este condusă de un Executiv interimar, iar partidele încearcă să ajungă la o formulă care să poată obține voturile necesare în Parlament.