Ninel Peia: Lupii în haine de paznici și țara adormită de frică sau cum a devenit frica anestezicul social al României?!

A fost odată, nu demult, o țară în care liniștea nu se mai măsura în pace, ci în intensitatea spaimei de la televizor. O țară în care, pentru ca nimeni să nu mai vadă cum se golesc hambarele și cum se împart feudele în spatele ușilor închise, pe ziduri au fost urcați strigătorii de serviciu. Oameni plătiți să urle zi și noapte că vin monștrii, că cerul se prăbușește și că singura cale de salvare este tăcerea și supunerea oarbă. Dar ce se întâmplă atunci când cei care strigă cel mai tare că apără stâna sunt exact cei care lasă porțile deschise pentru fiare? Aceasta nu este doar o poveste, ci cronica unei diversiuni care ne consumă prezentul.

Trăim într-o Românie în care zgomotul de fond a înlocuit argumentul, iar isteria a devenit metodă de guvernare. Dacă deschizi astăzi televizorul sau dacă răsfoiești publicațiile aliniate sistemului progresist, observi un fenomen de o agresivitate fără precedent, apariția unui cor de panicarzi de serviciu. Jurnaliști de curte și politicieni fără electorat, speriați de propria irelevanță, și-au descoperit o nouă misiune sacra, aceea de a ține poporul român într-o stare de teroare continuă.

Retorica lor este pe cât de stridentă, pe atât de goală de conținut. Zi de zi, cu o ostentație obositoare, acești profesioniști ai panicii ne bombardează cu aceleași lozinci, „Vin rușii!”, „Pericolul geopolitic ne bate la ușă!”, „Suntem sub asediu hibrid!”. Orice problemă reală a țării, orice dezbatere legitimă despre eșecul economic sau despre abuzurile instituționale este îngropată instantaneu sub acest munte de alarmism de laborator.

Frica nu este însă o simplă emoție în arsenalul lor, frica a devenit cel mai eficient anestezic social. Un popor speriat este un popor ușor de manipulat. Când cetățenii sunt convinși că supraviețuirea statului este în pericol de la o oră la alta, ei devin dispuși să accepte orice, guverne interimare care refuză să plece, decizii luate în spatele ușilor închise și, cel mai grav, suspendarea treptată a propriilor drepturi și libertăți.

Adevăratul patriotism nu se manifestă prin crize de isterie la televizor și nici prin strigăte de alarmă menite să blocheze gândirea critică. În spatele acestei piese de teatru geopolitic se ascunde o strategie mult mai cinică și mai profundă, ale cărei mecanisme ascunse depășesc simplul oportunism politic.

În lumea serviciilor de informații, nimic nu este ceea ce pare. Manualele clasice de contraspionaj și război hibrid, de la vechiul KGB și până la structurile moderne ale FSB sau GRU, ne învață o regulă de aur, disimularea strategică. Într-o țară precum România, unde sentimentul istoric anti-rus este profund și structural, un agent de influență eficient nu va ieși niciodată în spațiul public să laude Moscova sau să proslăvească politicile de la Kremlin.

Un astfel de individ ar fi respins instantaneu de societate și neutralizat rapid de structurile de securitate. Adevărata infiltrare de nivel înalt folosește tehnica „steagului fals”. Pentru a construi o acoperire impenetrabilă, numită în jargonul de intelligence „legendă”, un agent infiltrat în politică sau în presă va adopta profilul opus. El se va afișa public drept cel mai vocal, cel mai intransigent și cel mai radical critic al Rusiei. El va supralicita retorica geopolitică și va lansa acuzații isterice în stânga și în dreapta.

De ce funcționează acest mecanism? Pentru că zgomotul strident anti-rus oferă o diplomă de neatins. Prin manifestarea ostentativă a unei loialități zgomotoase față de axa euro-atlantică, acești vectori primesc instantaneu imunitate în fața suspiciunilor. Nimeni din instituțiile de forță ale statului nu se mai gândește să le verifice trecutul, legăturile financiare ascunse prin offshore-uri, vulnerabilitățile de familie sau rețelele din spatele ascensiunii lor fulminante în funcții publice.

Această mască a perfectei acoperiri le permite să opereze nestingheriți exact acolo unde deciziile dor deosebit de tare. Atunci când un politician sau un „jurnalist de serviciu” simte nevoia să urle mai tare decât prevede logica, întrebarea unui analist lucid nu trebuie să fie „cât de patriot este?”, ci „ce anume încearcă să ascundă sub acest ecran de fum?”.

Scopul suprem al oricărei operațiuni de destabilizare hibridă nu este să convingă un popor să își iubească inamicul, ci să îl determine să se urască pe sine. Într-un stat măcinat de suspiciune generalizată, unde fratele ridică mâna împotriva fratelui, nicio instituție nu mai poate rămâne solidă. Iar instrumentul ideal pentru a obține această fractură este vânătoarea de vrăjitoare, orchestrată cu precizie de comisarii politici ai progresismului globalist.

Retorica isterică pe care o vedem aplicată zilnic de formațiuni politice precum USR și de jurnaliștii lor de serviciu produce un efect devastator, criminalizarea disidenței. Oricine îndrăznește să vorbească astăzi despre Dumnezeu, Patrie și Familie, oricine pune la îndoială directivele venite de la Bruxelles sau critică incompetența Guvernului este etichetat instantaneu drept „agent al Moscovei”, „extremist” sau „trădător de țară”.

Am văzut recent exemple strigătoare la cer în spațiul public. Jurnaliști cu pretenții au cerut public ca serviciile de informații să intervină, să investigheze conturile bancare și opțiunile politice ale unor simpli cetățeni care au avut curajul să își exprime nemulțumirea și să huiduie oficialii statului. Aceasta nu mai este presă, ci o replică fidelă a aparatului represiv al Securității comuniste sau al Glavlit-ului stalinist.

În paralel, instituții de reglementare precum CNA aplică o cenzură ideologică brutală, hărțuind chirurgical și suspendând emisia televiziunilor care oferă spațiu liderilor conservatori. Prin generarea acestui climat de teroare informațională, acești falși apărători ai democrației obțin exact deznodământul pe care inamicii României îl doresc, o societate speriată, redusă la tăcere și incapabilă de reacție.

Distrugerea pluralismului politic și a libertății de exprimare sub pretextul „combaterii dezinformării” este adevăratul act de subminare a siguranței naționale. Când iei dreptul unui popor de a gândi și de a vorbi liber, ai predat cheile statului fără să tragi un singur glonț.

Nicio diversiune nu este lăsată la voia întâmplării. În timp ce românii sunt ținuți blocați în fața televizoarelor, bombardați cu amenințări apocaliptice și dezbateri sterile despre pericole externe, în spatele cortinei se joacă o piesă de teatru cinică, cu mize uriașe pentru viitorul nostru imediat. Panica geopolitică nu este doar o metodă de manipulare, ea este ecranul de fum ideal sub umbrela căruia sistemul își rezolvă crizele și își securizează privilegiile.

Priviți adevărul pe care corul panicarzilor de serviciu încearcă cu disperare să îl ascundă. Ne aflăm în plină criză guvernamentală. Cabinetul condus de Ilie Bolojan a căzut în Parlament și funcționează într-un regim de interimat prelungit, lipsit de legitimitate deplină. La Palatul Cotroceni se poartă negocieri netransparente pentru funcții și ministere, departe de ochii cetățenilor, în timp ce președintele Nicușor Dan caută formule de laborator pentru a menține controlul asupra puterii executive.

Dar miza cea mai dureroasă este una economică. România se îndreaptă cu pași repezi spre finalul anului, iar directivele venite de la Bruxelles cer imperativ reducerea deficitului bugetar. Adevărul pe care guvernanții nu au curajul să vi-l spună este că, în spatele acestei liniști aparente, se pregătește un pachet masiv de măsuri de austeritate, taxe noi, măriri de impozite și tăieri bugetare nemiloase care vor lovi direct în buzunarele românilor și vor sufoca micii producători din piețele noastre tradiționale.

Pentru a trece aceste măsuri nepopulare fără proteste, sistemul are nevoie ca populația să fie amorțită de frică. Este mult mai ușor să justifici colapsul economic și sărăcirea populației atunci când dai vina pe un context regional tensionat. Frica de război este folosită pentru a acoperi incompetența crasă a unei clase politice care a adus țara în sapă de lemn.

Am demontat, întreaga mașinărie de propagandă prin frică ce sufocă România. Am văzut cum panica este folosită ca anestezic social, cum manualele de intelligence explică zgomotul strident al falșilor patrioți și cum cenzura ideologică a CNA încearcă să șteargă pluralismul. Acum, la finalul acestei analize, este momentul să tragem linia de demarcație și să definim ce înseamnă cu adevărat să îți aperi țara în fața acestei dictaturi cu mănuși de catifea.

Adevărata siguranță națională nu se măsoară în numărul de ore în care jurnaliștii de serviciu sperie populația la televizor și nici în acuzațiile absurde aruncate de USR împotriva oricărui român conservator. Siguranța națională înseamnă o economie suverană, spitale moderne, școli sigure și independență energetică. Înseamnă protejarea capitalului românesc și a micilor producători tradiționali care își câștigă pâinea cinstit, nu predarea resurselor țării către interese globale în schimbul unor validări politice de laborator.

Patriotismul real nu are nevoie de isterie, ci de demnitate și soluții ferme. În timp ce partidele de sistem se blochează în negocieri sterile pentru funcții la Cotroceni, iar țara plutește într-un interimat guvernamental periculos, grupul parlamentar PACE - Întâi România refuză să asiste pasiv la acest spectacol de prost gust. Răspunsul nostru în fața comisarilor progresismului este o ofensivă instituțională totală.

Prima bătălie pentru recucerirea libertății noastre începe chiar în Senat, prin depunerea oficială a solicitării de înființare a Comisiei de anchetă privind Cenzura Ideologică și practicile de tip „Ministerul Adevărului” de la CNA. Vom folosi toate pârghiile legale și prerogativele mele de senator pentru a demasca abuzurile, pentru a proteja dreptul românilor de a gândi liber și pentru a-i trimite în fața organelor de urmărire penală pe cei care au transformat instituțiile statului în feude personale și instrumente de teroare ideologică.

Le transmit regizorilor de carton ai acestui sistem un mesaj ferm, românii au trecut de dictaturi mult mai dure în secolul trecut și au măturat de fiecare dată cenzorii la lada de gunoi a istoriei. Nu ne puteți suspenda pe toți, nu ne puteți cumpăra pe toți și nu ne puteți speria. Libertatea nu se negociază, iar viitorul acestei țări aparține celor care o iubesc cu adevărat, nu celor care o tranzacționează în spatele ușilor închise. România va rămâne a românilor!

Ninel PEIA

Senator al României

Chestor al Senatului

Grupul Parlamentar PACE - Întâi România