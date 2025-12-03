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Politica· 2 min citire
Opoziția a strâns semnături pentru moțiunea de cenzură. Senator: „Avem 119 semnături, mai mult decât necesar!”
Opoziția a strâns semnături pentru moțiunea de cenzură. Senator: „Avem 119 semnături, mai mult decât necesar!”
Scaunul lui Ilie Bolojan se clatină, după ce și-a asumat reforma pensiilor speciale in Parlament
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