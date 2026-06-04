Premierul desemnat, Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a făcut primele declarații, la scurt timp după ce a fost nominalizat de președintele Nicușor Dan.

Eugen Tomac a făcut apel la seriozitate și responsabilitate.

”Înțeleg din plin prin ce trecem, cunosc așteptările românilor, sunt conștient prin ce trebuie să trecem împreună. România se află într-un moment în care are mai multă nevoie de responsabilitate, este temelia pe care se construiește totul, doar așa investițiile vor continua în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recupera încrederea cetățenilor

Îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă, îmi doresc să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern cu o singură agendă: binele comun al cetățenilor României. România are nevoie acum de proiecte duse la capăt și obiective clare.

Voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic nu unul politic. Vom menține direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la UE, de consolidare a parteneriatului cu SUA, a relației nord-atlantice în ansamblu.

Doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective importante”, a declarat Eugen Tomac.