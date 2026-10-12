PSD se reunește în ședință decisivă pentru formarea noului Guvern. Negocierile pentru Cabinetul Niculescu continuă

PSD se reunește în ședință astăzi, în timp ce Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea noului Guvern. Programul și lista miniștrilor sunt așteptate joi.
Partidul Social Democrat (PSD) se reunește luni, 12 octombrie 2026, într-o ședință a Biroului Permanent Național, pe fondul negocierilor politice pentru formarea noului Guvern. În paralel, premierul desemnat Luca Niculescu continuă discuțiile cu partidele pentru stabilirea componenței viitorului Executiv.
PSD, ședință importantă pentru formarea noului Guvern
Biroul Permanent Național al PSD este programat să se întrunească luni, de la ora 10:30, la sediul central al partidului din Șoseaua Kiseleff nr. 10 din București.
Întâlnirea are loc într-un moment important pentru negocierile politice privind formarea noului Guvern. Discuțiile vizează conturarea viitoarei echipe guvernamentale și stabilirea principalelor direcții ale programului de guvernare.
Evoluția negocierilor dintre partide va fi esențială pentru definitivarea formulei de guvernare și pentru stabilirea pașilor următori în procesul de învestire a noului Cabinet.
Luca Niculescu continuă negocierile cu partidele politice
Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să participe luni la o nouă rundă de discuții cu reprezentanții formațiunilor politice, în încercarea de a definitiva structura viitorului Executiv.
Potrivit calendarului anunțat, Niculescu intenționează să prezinte joi, în Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși pentru noul Cabinet.
Structura Guvernului nu este încă definitivă, iar negocierile urmează să clarifice atât componența echipei guvernamentale, cât și prioritățile politice și administrative ale viitorului Executiv.
Reducerea deficitului bugetar, una dintre prioritățile viitorului Executiv
Printre obiectivele importante ale noului Guvern se numără continuarea măsurilor de reducere a deficitului bugetar.
Premierul desemnat a subliniat că echilibrarea finanțelor publice nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe diminuarea cheltuielilor. În acest context, discuțiile privind programul de guvernare trebuie să identifice și alte soluții pentru gestionarea bugetului public.
În perioada următoare, negocierile politice vor avea un rol important în stabilirea măsurilor economice și a priorităților pe care viitorul Cabinet le va avea de implementat.
Ce urmează în procesul de formare a noului Guvern
Ședința conducerii PSD și întâlnirile premierului desemnat cu reprezentanții partidelor au loc într-o etapă importantă pentru formarea noului Executiv.
Prezentarea programului de guvernare și a listei miniștrilor în Parlament, planificată pentru joi, reprezintă următorul reper anunțat în calendarul constituirii Cabinetului Niculescu.
Până atunci, negocierile vor trebui să clarifice formula guvernamentală, componența echipei ministeriale și măsurile prioritare pentru perioada următoare.