5 piese cu care să‑ți dai gata partenera iubita de Valentine's Day, în funcție de decadă - PLAYLIST
Dacă vrei să impresionezi fără flori, fără declarații siropoase și fără poezii copiate de pe internet, muzica rămâne arma supremă. Iar adevărul e simplu: fiecare deceniu are câte o piesă care topește inimi. Am făcut o listă scurtă, simpatică și garantat eficientă — testată de generații întregi de îndrăgostiți.
Anii ’80 – clasicul care nu dă greș
“Time After Time” – Cyndi Lauper O baladă care spune tot ce nu reușești tu să formulezi coerent când te uiți la ea.
Anii ’90 – perioada în care romantismul era sport național
“I Will Always Love You” – Whitney Houston Dacă nu se emoționează la asta, verifică dacă nu cumva e robot.
Anii 2000 – epoca în care toți aveam un playlist „de suflet”
“You’re Beautiful” – James Blunt Perfectă pentru când vrei să pari sensibil, dar nu exagerat.
Anii 2010 – generația care a descoperit iubirea pe YouTube
“All of Me” – John Legend O piesă care transformă orice living într-o scenă de film romantic.
Anii 2020 – minimalism, TikTok și declarații pe beat lent
“As It Was” – Harry Styles Modernă, catchy și suficient de emoțională cât să dea impresia că ai gusturi fine.
Nu contează decada, contează intenția. Dar dacă alegi piesa potrivită, ai deja 70% din treabă rezolvată. Restul… depinde de tine.
