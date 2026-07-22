Advertising
Social· 1 min citire
Apa Mării Negre s-a răcit brusc. Are doar 13 grade Celsius
Turiști pe litoral
Publicat22 iul. 2026, 19:40
SursăRealitatea PLUS
Vacanța turiștilor de pe litoral a fost dată peste cap după ce apa Mării Negre s-a răcit brusc. A ajuns la doar 13 grade Celsius în Constanța și 18 grade Celsius în Mangalia. Fenomenul ar putea continua încă două zile, iar litoralul intră sub cod galben și apoi cod portocaliu de instabilitate atmosferică.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:54Incident scandalos pe aeroportul din Nisa. Generalul Florian Coldea a agresat-o pe jurnalista Alessia Păcuraru - EXCLUSIV
- 16:45A luat 8,82 la Evaluarea Națională, dar nu a prins loc la liceu. Greșeala care i-a lăsat pe dinafară pe 126 de elevi
- 13:04Scandal uriaș pe Legea pensiilor. Românii din străinătate, direct afectați
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News