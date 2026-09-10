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Castelul Bran a fost inclus într-un clasament al celor mai misterioase locuri din lume

Castelul Bran

Castelul Bran

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 10 sept. 2026, 08:56

Un clasament realizat de Yahoo aduce în prim-plan unul dintre cele mai iubite obiective turistice din România, alături de destinații fascinante.

Castelul Bran, una dintre cele mai emblematice și vizitate atracții turistice din țara noastră, continuă să fascineze la nivel global. Situat în județul Brașov, impunătorul monument istoric a fost recent inclus într-un clasament inedit, realizat de publicația Yahoo, care adună la un loc cele mai misterioase locuri de pe planetă.

O recunoaștere internațională prestigioasă

În lista care cuprinde 13 astfel de destinații pline de mister, Castelul Bran se mândrește cu ocuparea poziției a 12-a. Clasamentul internațional nu doar că atrage atenția asupra frumuseții gotice și a legendelor locale, dar chiar le recomandă turiștilor din întreaga lume să viziteze aceste locuri enigmatice. Pentru România, prezența într-un astfel de top de nișă este un avantaj turistic considerabil, consolidând faima castelului.

Renumele său se leagă adesea de mitul lui Dracula și de istoria bogată a zonei, elemente care contribuie constant la farmecul și la aura sa unică. Această nouă recunoaștere demonstrează încă o dată că poveștile și arhitectura spectaculoasă transilvăneană pot suscita mereu un interes uriaș, transformând castelul într-un magnet pentru călătorii aflați în căutarea unor experiențe pline de fascinație și suspans istoric.

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