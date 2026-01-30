Social· 1 min citire
EXCLUSIV Imaginile filmate cu flagrantul avocatei Adriana Georgescu VIDEO
30 ian. 2026, 08:30
Actualizat: 30 ian. 2026, 08:30
EXCLUSIV Imaginile filmate cu flagrantul avocatei Adriana Georgescu VIDEO
Articol scris de Scris de Realitatea de Arad
Cum negocia cu teancurile de bani pe masă
Realitatea Plus a difuzat, în exclusivitate, primele imagini filmate în timpul flagrantului care a vizat-o pe avocata Adriana Georgescu. În înregistrări se vede cum aceasta primește teancuri de bani, în pungi.
Imaginile fără sonor, difuzate în exclusivitate de Realitatea Plus, surprind mai multe momente din timpul operațiunii, personajele fiind avocata Georgescu și complicele ei, care se dădea drept înalt ofițer în servicii. Teancurile de bani, parte din suma de jumătate de milion negociată ca șpagă, sunt puse într-o pungă pentru cadouri.
Stenograme-bombă din dosarul mitei. Avocata Adriana Georgescu promitea rezolvarea unui dosar penal cu ajutorul lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan - VIDEO
Citește și:
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
- 18:55 - John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News