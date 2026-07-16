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Femeie sechestrată într-o mașină și amenințată cu moartea de concubinul recidivist în Arad. Cum a reușit să scape din mâinile individului
FOTO: Arhivă
Publicat16 iul. 2026, 14:30
SursăRealitatea.Net
O femeie a fost salvată de polițiști, în județul Arad, după ce a fost sechestrată în mașină de concubinul său, un bărbat recidivist în vârstă de 46 de ani, care a amenințat-o cu moartea și a îndreptat un cuțit spre ea. Autoturismul a fost oprit în trafic, iar suspectul este cercetat pentru lipsire de libertate în mod ilegal.
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