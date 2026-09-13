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Fostul luptător K1 „Tolea” Ciumac, arestat preventiv după o bătaie în Centrul Vechi

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Scris deIonut Dumitrescu
Publicat13 sept. 2026, 16:20
Actualizat13 sept. 2026, 17:15

Incidentul violent s-a petrecut în fața unui local din Capitală și s-a lăsat cu intervenția forțelor de ordine.

Fostul luptător de K1 Anatoli „Tolea” Ciumac a ajuns din nou în spatele gratiilor, după ce a provocat un scandal de proporții în inima Bucureștiului. Incidentul s-a petrecut în fața unui local aglomerat din Centrul Vechi al Capitalei, unde Ciumac a fost implicat într-o altercație fizică extrem de violentă. Conform primelor informații apărute în spațiul public, sportivul l-ar fi bătut pe un alt bărbat, cu care ar fi avut conflicte mai vechi.

Intervenția promptă a autorităților

Forțele de ordine au fost alertate rapid, iar fostul sportiv a fost reținut imediat pentru 24 de ore. Deși victima agresiunii a refuzat, într-o primă fază, să depună o plângere penală împotriva lui Tolea Ciumac, gravitatea faptelor a determinat autoritățile să se autosesizeze pentru tulburarea liniștii și ordinii publice.

Ulterior, judecătorii au decis ca Anatoli Ciumac să primească un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Imaginile video ale incidentului, surprinse de martori și camerele de supraveghere, au ajuns în posesia anchetatorilor și au cântărit decisiv. Nu este prima oară când celebrul luptător are probleme cu legea din cauza comportamentului agresiv.

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