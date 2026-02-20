Noi metode prin care hoții le fură banii bătrânilor. Cum reușesc infractorii să intre în casele vârstnicilor

Noi metode de înșelătorie

Au apărut noi metode prin care escrocii profită de persoanele în vârstă, mai ales în perioada aceasta cu zăpadă, când mulți bătrâni stau mai mult în casă. Infractorii se dau drept vânzători ambulanți sau angajați care verifică instalații, doar ca să poată intra în locuințe și să fure bani, potrivit Realitatea PLUS.

În cazul ultimelor incidente semnalate în Ardeal, o femeie din Bistrița a rămas fără 1.800 de lei după ce doi bărbați au sunat la ușă pretinzând că vând pături. Unul îi arăta produsele, în timp ce celălalt căuta prin apartament. Femeia și a dat seama repede că a fost păgubită, a anunțat poliția, iar suspecții au fost prinși, prejudiciul fiind recuperat.

Nu la fel de norocoasă a fost o femeie de 86 de ani din Târgu Mureș. Doi indivizi s-au prezentat drept tehnicieni ai firmei care se ocupă de camerele de supraveghere ale blocului și au spus că trebuie să verifice imaginile. În timp ce bătrâna era ocupată cu unul dintre ei, celălalt a răscolit locuința și a fugit cu banii. Furtul a fost reclamat târziu, după ce femeia și a anunțat și fiica aflată în alt oraș. În momentul de față, polițiștii din Târgu Mureș încearcă să dea de urma tâlharilor.

De asemenea, oamenii legii vin în același timp și cu un avertisment, în special pentru bătrâni: să nu deschidă ușa celor care se pretind a fi vânzători ambulanți sau diferiți angajați, așa cum a fost la Târgu Mureș, tocmai pentru a evita astfel de cazuri.