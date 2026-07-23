Românii, sufocați de scumpirile la alimente: pensionarii cumpără câte un morcov și o ceapă și renunță la proviziile pentru iarnă

Publicat 23 iul. 2026, 10:54 Sursă Realitatea PLUS

Românii spun că scumpirile din ultima perioadă le-au redus drastic bugetul pentru mâncare. Mulți cumpără doar strictul necesar, iar pensionarii sunt printre cei mai afectați, pentru că veniturile mici nu mai acoperă toate cheltuielile, conform Realitatea PLUS.

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