Student acuzat că a atacat trei copii în Zürich după ce ar fi folosit ChatGPT pentru a-și planifica fapta

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 10 sept. 2026, 16:44

Un student chinez în vârstă de 24 de ani este judecat în Zürich pentru tentativa de ucidere a trei copii de cinci ani, după un atac cu cuțitul comis în octombrie 2024.

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