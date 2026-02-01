Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate, aduse din Emiratele Arabe Unite
Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate, aduse din Emiratele Arabe Unite
Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări
Trei cetățeni români au fost depistați sâmbătă pe Aeroportul Henri Coandă cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate în bagajele de cală, anunță polițiștii de frontieră și autoritățile vamale.
Bărbații, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani, veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele, au continuat pe culoarul destinat persoanelor care nu aveau nimic de declarat.
În timpul controlului, polițiștii și vameșii au descoperit în bagaje o cantitate semnificativă de țigarete netimbrate, inscripționate cu o marcă cunoscută. În total, s-au ridicat 175.200 de țigarete, echivalentul a 8.760 de pachete, distribuite în bagajele celor trei bărbați.
Țigările au fost reținute de autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru contrabandă. Reținerea acestora evidențiază încă o dată controalele stricte aplicate la punctele de frontieră ale României și importanța respectării legislației vamale.
Citește și:
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
- 18:55 - John Healey vrea trupe britanice de menținere a păcii în Ucraina. Rusia avertizează: „Va prelungi războiul”
- 18:16 - Wiz Khalifa rămâne cu pedeapsa de 9 luni de închisoare. Hotărârea Curții de Apel Constanța este definitivă
- 18:00 - Viktor Orbán pierde teren în sondaje și rămâne la 20% în urma opoziției. Trupe trimise la granița cu Ucraina
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News