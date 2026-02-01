Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate, aduse din Emiratele Arabe Unite

Trei români prinși pe Otopeni cu aproape 9.000 de pachete de țigări

Trei cetățeni români au fost depistați sâmbătă pe Aeroportul Henri Coandă cu aproape 9.000 de pachete de țigări nedeclarate în bagajele de cală, anunță polițiștii de frontieră și autoritățile vamale.

Bărbații, cu vârste cuprinse între 26 și 43 de ani, veneau din Emiratele Arabe Unite și, după ce și-au ridicat bagajele, au continuat pe culoarul destinat persoanelor care nu aveau nimic de declarat.

În timpul controlului, polițiștii și vameșii au descoperit în bagaje o cantitate semnificativă de țigarete netimbrate, inscripționate cu o marcă cunoscută. În total, s-au ridicat 175.200 de țigarete, echivalentul a 8.760 de pachete, distribuite în bagajele celor trei bărbați.

Țigările au fost reținute de autoritatea vamală, iar polițiștii de frontieră continuă cercetările pentru contrabandă. Reținerea acestora evidențiază încă o dată controalele stricte aplicate la punctele de frontieră ale României și importanța respectării legislației vamale.