Sport· 1 min citire

Arad: Ce profit net are Zona Liberă Curtici-Arad pentru anul 2019 și ce face cu banii

bani_contribuabili-2

bani_contribuabili-2

Scris de Boitiu Ciprian Publicat: 29 mai 2020, 20:48

Circa 616.000 lei (615.771 lei) este profitul net al Zonei Libere Curtici-Arad, se arată în bilanțul pe 2019, care a fost aprobat, vineri, de către Consiliul Județean.

Jumătate din profitul net al Regiei „Zona Liberă Curtici-Arad” va fi direcționat spre bugetul Consiliului Județean, 7 procente sunt destinate fondului de participare al salariaților la profit, iar 43% sunt rezerve pentru surse proprii de finanțare.Această hotărâre a fost luată ca urmare a Raportului privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale - bilanţul, contul de profit şi pierdere, situația activelor imobilizate, situația modificărilor capitalului propriu, situația fluxurilor de numerar, date informative și note explicative asupra situațiilor financiare pe anul 2019 ale Regiei Autonome Administraţia Zonei Libere Curtici-Arad și distribuirea profitului net aferent anului 2019, mai spune conducerea Consiliului Județean Arad.

Citește și

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea de Arad și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe