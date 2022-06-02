Este oficial! Supercupa României se va disputa pe Arena “Francisc Neuman” din Arad. Anunțul a fost făcut de către primarul Călin Bibarț, miercuri, 1 iunie 2022, la scurtă vreme după ce Comitetul de Urgență al Federației Române de Fotbal a aprobat data, locul și ora de disputare a uneia dintre cele mai așteptate confruntări.
Astfel, în data de 9 iulie, începând cu ora 20:30, CFR Cluj, câștigătoarea celui de-al cincilea titlu la rând în Liga 1, o va confrunta pe Sepsi Sfântu Gheorghe pe una dintre cele mai frumoase arene din țară, Arena “Francisc Neuman”.
“Eu anunț ceva doar când este 100% sigur. Discuțiile sunt mai vechi, toate le-am avut doar cu domnul Burleanu. Am convenit că vom face publică această informație doar atunci când lucrurile sunt foarte clare. Personal, am dorit ca reprezentanții FRF să se asigure că stadionul corespunde din toate punctele de vedere pentru a găzdui această partidă. Procedural era nevoie și de o hotărâre a Comitetului FRF, aprobată în cadrul ședinței de ieri.
Mă bucur că această confruntare are loc la Arad, că joacă două echipe din Ardeal, iar faptul că arena comunității arădene poate găzdui un astfel de eveniment este o recunoaștere a unui for național de specialitate din domeniu. Un alt detaliu inedit este că va fi primul meci din România la care se va aplica sistemul de arbitraj asistat video (VAR), implementat și susținut de FRF. Îmbucurător este și că intrăm, încetul cu încetul în competițiile de rang național și internațional. În septembrie, vom găzdui meciul echipei naționale U20 cu cea a Germaniei U20.”, a declarat primarul Călin Bibarț.
Sursa: Realitatea de Arad