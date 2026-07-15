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Fotbal: Levski Sofia, probabila adversară a Universităţii Craiova în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor

Universitatea Craiova Foto: Facebook | Universitatea Craiova

Universitatea Craiova Foto: Facebook | Universitatea Craiova

Scris deStoica Marian
Publicat15 iul. 2026, 08:21
Sursărealitatea.net

Universitatea Craiova va disputa, astăzi, în România, returul cu Vitebsk, din Belarus

Universitatea Craiova va întâlni echipa Levski Sofia în turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, dacă va trece de ML Vitebsk.

Campioana Bulgariei a surclasat echipa bosniacă FK Borac Banja Luka cu 4-0, la Sofia, după 1-1 în prima manşă.

Pentru Levski au înscris irlandezul Armstrong Oko-Flex (48), brazilianul Reinaldo (59, 65) şi columbianul Juan Perea (85). La Borac, mijlocaşul croat Ante Roguljic (ex-Universitatea Craiova) a jucat din min. 83.

Universitatea a învins echipa belarusă ML Vitebsk cu 4-1, în prima manşă, iar miercuri (20:30) are loc manşa secundă, la Craiova.

Dacă va elimina campioana Belarus, Universitatea va juca pe 21 sau 22 iulie la Sofia, iar manşa secundă va avea loc pe 28 sau 29 iulie, la Craiova.

Campioana Ungariei, Gyor, a fost eliminată neaşteptat de echipa islandeză Vikingur Reykjavik, după 2-2. Vikingur s-a impus cu 1-0 în Islanda. La maghiari, fundaşul Ştefan Vlădoiu a jucat 67 de minute, iar mijlocaşul Claudiu Bumba a evoluat 84 d eminute.

Belgianul Amine Benchaib (ex-CS Mioveni, Farul) a calificat-o pe Kauno Zalgiris în turul următor, după ce a marcat golul victoriei cu 3-2, în deplasare, cu FC Drita în min. 90+4 (penalty). La baltici a jucat şi fundaşul Rokas Lekiatas (ex-FCU Craiova). Belgianul William Baeten (ex-FCU Craiova, FCSB) a intrat din min. 80 la Drita, în timp ce Blerim Kransiqi (ex-Mioveni) a fost integralist.

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